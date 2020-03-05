Фьюри рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры

Новости спорта:Тайсон Фьюри признался, что хочет открыть тренировочный зал для юных боксеров.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри признался, что хочет открыть тренировочный зал для юных боксеров.

"В данный момент я занимаюсь открытием боксерского зала. Работы в этом направлении уже ведутся полным ходом. Когда-то в детстве у меня была возможность прийти в зал и стать тем, кем я являюсь сейчас.

Хочу подарить детям такую же возможность. Пока что моя работа - это все мое хобби. Но после ухода из бокса я смогу посвятить новому занятию больше времени", - заявил Тайсон в эфире ITV.

Напомним, что 23 февраля Тайсон Фьюри одержал досрочную победу над Деонтеем Уайлдером и завоевал титул чемпиона мира.