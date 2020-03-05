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Поветкин и Уайт впервые встретились лицом к лицу (Видео)

Поветкин и Уайт впервые встретились лицом к лицу (Видео)
13:24 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер MatchroomBoxing

Новости спорта:Супертяжи провели первую дуэль взглядов.

2 мая в Манчестере (Великобритания) пройдёт вечер бокса, в котором встретятся российский боксёр Александр Поветкин (35-2-1, 24 КО) и британец, временный чемпион WBC в супертяжёлом весе Диллиан Уайт (27-1, 18 КО).

4 марта прошла пресс-конференция боксёров, и они провели первую дуэль взглядов.

Напомним, Поветкин и Уайт последний раз выступали на одном вечере бокса. 7 декабря минувшего года они провели бои в Саудовской Аравии. Александр тогда свёл к ничьей встречу с Майклом Хантером, Диллиан Уай в свою очередь победил Мариуша Ваха.

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Ранее стало известно, что команда Александра Поветкина может вернуться к обсуждению второго поединка с американцем Майклом Хантером после боя с Уайтом.

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Александр Поветкин, Бокс, Новости бокса, Диллиан Уайт, Александр Поветкин - Диллиан Уайт.
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