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Альварес - Головкин: названа предварительная дата боя

Альварес - Головкин: названа предварительная дата боя
14:13 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Канело Альваресу предложили провести бой против Геннадия Головкина 12 сентября.

Мексиканский чемпион мира в среднем весе по версии WBС Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) может провести бой против чемпиона мира по версии IBF в среднем весе Геннадия Головкина 12 сентября.

Отмечается, что Канело встретился с представителями стриминговой платформы DAZN, которая транслирует его поединки. Всего мексиканцу было предложено три боя: 2 мая против чемпиона WBO в суперсреднем весе Билли Джо Сондерса, 12 сентября против Головкина, а в декабря — против японца Рето Мураты.

В последнем бою Головкин по очкам победил украинца Сергея Деревянченко, завоевав вакантные чемпионские пояса по версиям IBF и IBO в среднем весе. Следующий бой россиянина против поляка Камиля Шереметы был отложен из-за травмы голени.

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Ранее Сауль Альварес решил отказаться от титула WBO в полутяжелом весе, который он завоевал в бою с россиянином Сергеем Ковалевым. В конце ноября прошлого года он также освободил чемпионский пояс по версии WBA, что говорит о его намерении больше не драться в полутяжелом весе.

В данный момент мексиканец продолжает владеть титулом чемпиона WBC в среднем весе.

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Бокс, Геннадий Головкин, Сауль Альварес, Новости бокса.
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