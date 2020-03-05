Фьюри назвал пояса Джошуа "своими"

Новости спорта:Тайсон Фьюри считает, что все пояса в хэвивейте принадлежат ему.

Чемпион WBC и The Ring в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что считает своими три остальных пояса в супертяжеловесе по версиям WBA, IBF и WBO, которые сейчас принадлежат его соотечественнику британцу Энтони Джошуа.

Фьюри отметил, что в 2015 году он завоевал эти титулы в бою против действующего чемпиона Владимира Кличко и не проигрывал их в бою, а теперь добавил к ним и пояс WBC, победив чемпиона Деонтея Уайлдера.

"Насколько я понимаю, Энтони Джошуа просто подобрал то, что осталось после меня, потому что я никогда не проигрывал эти пояса в бою. Мне пришлось отказаться от них из-за психологических проблем, — сказал Фьюри в интервью ITV. — Это мои пояса. Пока сильнейший не побежден на ринге, как может кто-то претендовать на звание чемпиона, не победив чемпиона? Я победил доминирующего супертяжеловеса нашего времени Владимира Кличко с 26-ю защитами титулов, и я поехал в Германию, чтобы сделать это. Затем я поехал в Америку и победил того, с кем никто не хотел боксировать".

Ранее Тайсон Фьюри рассказал, с кем проведет последний бой в карьере.