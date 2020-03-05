Скачать
Четверг, 05.03.2020
Биатлон: где смотреть женский спринт на КМ в Нове-Место
Биатлон: где смотреть женский спринт на КМ в Нове-Место
ЕСПЧ обнародовал решение по делу "Платини против Швейцарии"
ЕСПЧ обнародовал решение по делу "Платини против Швейцарии"
Украинские футболистки крупно уступили Шотландии на Pinatar Cup (Видео)
Украинские футболистки крупно уступили Шотландии на Pinatar Cup (Видео)
Украина - Китайский Тайбэй: в Запорожье прошла жеребьевка Кубка Дэвиса
Украина - Китайский Тайбэй: в Запорожье прошла жеребьевка Кубка Дэвиса

Фьюри назвал пояса Джошуа "своими"

Фьюри назвал пояса Джошуа "своими"
14:33 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта:Тайсон Фьюри считает, что все пояса в хэвивейте принадлежат ему.

Чемпион WBC и The Ring в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что считает своими три остальных пояса в супертяжеловесе по версиям WBA, IBF и WBO, которые сейчас принадлежат его соотечественнику британцу Энтони Джошуа.

Фьюри отметил, что в 2015 году он завоевал эти титулы в бою против действующего чемпиона Владимира Кличко и не проигрывал их в бою, а теперь добавил к ним и пояс WBC, победив чемпиона Деонтея Уайлдера.

"Насколько я понимаю, Энтони Джошуа просто подобрал то, что осталось после меня, потому что я никогда не проигрывал эти пояса в бою. Мне пришлось отказаться от них из-за психологических проблем, — сказал Фьюри в интервью ITV. — Это мои пояса. Пока сильнейший не побежден на ринге, как может кто-то претендовать на звание чемпиона, не победив чемпиона? Я победил доминирующего супертяжеловеса нашего времени Владимира Кличко с 26-ю защитами титулов, и я поехал в Германию, чтобы сделать это. Затем я поехал в Америку и победил того, с кем никто не хотел боксировать".

Ранее Тайсон Фьюри рассказал, с кем проведет последний бой в карьере.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Новости бокса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фьюри рассказал, с кем проведет последний бой в карьере
02 Кличко: Я видел выдающиеся аналитические способности Бэнкса
03 Шахтер за 45 минут уничтожил Днепр-1 (Видео)
04 Заря и Десна одержали победы в УПЛ (Виедо)
05 Милевский выиграл очередной трофей в Беларуси (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь