Хирн назвал ориентировочную дату боя Джошуа - Фьюри

Новости спорта:Эдди Хирн хочет как можно скорее договориться о поединке между чемпионами.

Промоутер чемпиона мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн поделился мнением о вероятном поединке своего клиента с Тайсоном Фьюри.

"Мы с промоутерами Фьюри уже все обсудили. Пока планируем провести бой в декабре. Нет никаких причин откладывать контракт на этот поединок, если боксеры победят в своих боях.

Как известно, встреча Джошуа с Пулевым назначена на конец июня. Бой Фьюри с Уайлдером тоже должен пройти летом. Остается куча времени до декабря. Думаю, что обе стороны заинтересованы, чтобы организовать подобный поединок. Декабрь - замечательный вариант", - приводит слова Хирна Sky Sports.

Напомним, что свой следующий бой Энтони Джошуа проведет против Кубрата Пулева 20 июня. У Фьюри же запланирован реванш с Деонтеем Уайлдером, который может состояться 18 июня.