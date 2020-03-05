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Хирн назвал ориентировочную дату боя Джошуа - Фьюри

Хирн назвал ориентировочную дату боя Джошуа - Фьюри
15:02 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Эдди Хирн хочет как можно скорее договориться о поединке между чемпионами.

Промоутер чемпиона мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн поделился мнением о вероятном поединке своего клиента с Тайсоном Фьюри.

"Мы с промоутерами Фьюри уже все обсудили. Пока планируем провести бой в декабре. Нет никаких причин откладывать контракт на этот поединок, если боксеры победят в своих боях.

Как известно, встреча Джошуа с Пулевым назначена на конец июня. Бой Фьюри с Уайлдером тоже должен пройти летом. Остается куча времени до декабря. Думаю, что обе стороны заинтересованы, чтобы организовать подобный поединок. Декабрь - замечательный вариант", - приводит слова Хирна Sky Sports.

Фьюри рассказал, с кем проведет последний бой в карьере

Напомним, что свой следующий бой Энтони Джошуа проведет против Кубрата Пулева 20 июня. У Фьюри же запланирован реванш с Деонтеем Уайлдером, который может состояться 18 июня.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Новости бокса.
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