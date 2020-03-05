Ломаченко и Усик - в рейтинге лучших боксеров мира по версии The Ring

Издание The Ring опубликовало обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
Василий Ломаченко в новом рейтинге остался вторым, а Александр Усик – пятым. Возглавляет рейтинг Сауль Альварес.
Топ-10 рейтинга The Ring:
1. Сауль Альварес
2. Василий Ломаченко
3. Наоя Иноуэ
4. Теренс Кроуфорд
5. Александр Усик
6. Эррол Спенс
7. Геннадий Головкин
8. Хуан Эстрада
9. Артур Бетербиев
10. Мэнни Пакьяо
Свой следующий бой Ломаченко проведет 30 мая против Теофимо Лопеса.
e Ring опубликовало обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
Василий Ломаченко в новом рейтинге остался вторым, а Александр Усик – пятым. Возглавляет рейтинг Сауль Альварес.
Топ-10 рейтинга The Ring:
1. Сауль Альварес
2. Василий Ломаченко
3. Наоя Иноуэ
4. Теренс Кроуфорд
5. Александр Усик
6. Эррол Спенс
7. Геннадий Головкин
8. Хуан Эстрада
9. Артур Бетербиев
10. Мэнни Пакьяо
Свой следующий бой Ломаченко проведет 30 мая против Теофимо Лопеса.