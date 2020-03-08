Джеймс Али Башир уверен, что Усик побьет Джошуа

Новости спорта:Джеймс Али Башир считает, что украинский боксер сможет победить Энтони Джошуа.

Бывший тренер Александра Усика Джеймс Али Башир считает, что украинец способен победить чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа.

"Джошуа будет фаворитом этого боя, но Усик побьет его. Я знаю его потенциал, так как работал с ним 3 года. Что касается Энтони, то он не достиг своего максимума. Люди, которые работают с ним, не знают, как его нужно развивать дальше.

Не хочу их критиковать. Просто говорю, что у них нет понимания, как двигаться дальше. Поэтому я и уверен, что Усик победит его, — сказал Башир в интервью "Трибуне".

Напомним, 23 мая в Лондоне на "O2 Арене" Усик проведет бой с британцем Дереком Чисорой, а Джошуа в следующем поединке встретится с болгарином Кубратом Пулевым.