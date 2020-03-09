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"Его никто не победит": Арум похвалил Альвареса

"Его никто не победит": Арум похвалил Альвареса
11:46 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:По мнению промоутера, у Канело нет конкурентов.

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Сауль Альварес (52-1-2, 36 КО) продолжает подготовку к следующему бою, который должен состоятся в мае. Промоутер мексиканца Боб Арум, считает, что в среднем и втором среднем весе для «Канело» нет конкуренции. По поводу следующего вероятного боя Альвареса против Билли Джо Сондерс (29-0, 14 КО), Арум также дал свой четкий прогноз.

«Я не думаю, что кто-то в 160 или 168 фунтах победит Альвареса. Мне кажется, что Канело настолько хорош. Я считаю Сондерса превосходным бойцом и очень техничным боксером. Но все же предсказываю, что Альварес победит, поскольку я думаю, что он побьет любого в этих весовых категориях: Геннадия Головкина, Каллума Смита, Давида Бенавидеса.

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Я считаю, что бой с Билли Джо Сондерсом будет потрясающим, но вижу победителем Канело. Альварес - это действительно что-то особенное».

От «Канело» также требуют очередного боя с Геннадием Головкиным, а он просто продолжает упорно работать в зале и совершенствовать свою технику.

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Бокс, Сауль Альварес, Боб Арум, Новости бокса.
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