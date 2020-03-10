Названа новая дата боя Постол - Рамирес

Новости спорта:Поединок был перенесен из-за эпидемии коронавируса в Китае.

Промоутерская компания Top Rank официально объявила, что бой украинца Виктора Постола (31-2, 12 КО) с чемпионом мира по версиям WBC и WBO в полусреднем весе Хосе Карлосом Рамиресом (25-0, 17 КО) состоится 9 мая. Поединок пройдет во Фресно, Калифорния.

Изначально бой Постола с Рамиресом был запланирован на 1 февраля в Китае. Однако из-за вспышки в стране эпидемии коронавируса поединок был перенесен.

Постол был обладателем пояса WBC в первом полусреднем весе в период 2015-16 годов. В поединке за вакантный титул в октябре 2015 года он победил аргентинца Лукаса Мартина Матиссе, но в следующем бою в июле уступил его американцу Терренсу Кроуфорду.

В последнем бою в конце апреля Виктор единогласным решением судей победил Мохамеда Мимуна. После победы над французом Постол стал официальным претендентом на титул WBC в полусреднем весе.

Рамирес в последнем бою одержал досрочную победу над Морисом Хукером (26-1-3, 17 КО) и объединил титулы по версиям WBO и WBC в первом полусреднем весе.