Боец UFC беспощадно нокаутировал звезду YouTube (Видео)

Новости спорта:Боец UFC Паулу Коста отправил в жесткий нокаут ютубера Логана Пола

В интернете появилось видео боксёрского спарринг-поединка, в котором приняли участие бразильский боец смешанных единоборств Паулу Коста и популярный YouTube-блогер Логан Пол. Поединок закончился для Пола глубоким нокаутом.

28-летний Коста выступает в UFC в средней весовой категории. На его счету 13 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 13 побед (в том числе 5 побед в 5 боях в UFC).

Шокирующий нокаут:

На YouTube-канал Пола подписано более 20 млн пользователей. В ноябре 2019 года американец дебютировал в единоборствах, проведя боксёрский поединок с британским блогером KSI, который победил раздельным решением судей.