Хирн поддержал Джошуа накануне боя с Пулевым

Новости спорта:Эдди Хирн прокомментировал предстоящий поединок Энтони Джошуа с Кубратом Пулевым.

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа Эдди Хирн уверен, что его подопечный покажет хорошее выступление в поединке против Кубрата Пулева.

Хирн рассказал, чего не хватило Джошуа в первом бою с Энди Руисом и почему в следующем он будет выглядеть лучше.

"В бою с Пулевым будет одно из лучших выступлений Джошуа. В реванше с Руисом он должен был сохранять дисциплину и следовать тактике. Сейчас же он готов вести более разрушительный поединок.

Я отправил Джошуа интервью Боба Арума, в котором он говорит, что Пулев нокаутирует Энтони. Я это сделал, чтобы разозлить его. Нам это сейчас нужно.

Я допускаю, что в первом бою с Руисом, проблема была в том, что не хватало искры. Мы не можем больше позволить себе проиграть, учитывая планы на будущее. 20 июня Джошуа хочет показать невероятное выступление", - цитирует Хирна Boxing Scene.

Ранее Джошуа рассказал, какого Пулева он ожидает увидеть в бою с ним.