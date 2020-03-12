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Бой Ломаченко против Лопеса под угрозой срыва

Бой Ломаченко против Лопеса под угрозой срыва
13:06 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Поединок могут перенести на неопределенный срок.

Объединительный бой между чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и американцем Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) находится под угрозой срыва из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что возможный перенос боя между спортсменами еще не согласован. Изначально бой был запланирован на 30 мая в Нью-Йорке на арене Мэдисон Сквер Гарден. Вещателем в США станет ESPN PPV.

Лопес в декабре прошлого года победил Ричарда Комми (29-3, 26 KO) в бою за титул чемпиона мира в легком весе по версии IBF, которого Ломаченко не хватает для статуса абсолютного чемпиона мира.

Ломаченко (14-1, 10 КО) в последний день минувшего лета единогласным решением судей победил Люка Кэмпбелла и выиграл вакантный чемпионский пояс WBC. В октябре WBC освободил украинца от необходимости проводить обязательную защиту титула, назначив его франчайзинговым чемпионом организации.

В связи с эпидемией уже были приостановлены чемпионаты Италии и Франции по футболу, а матчи чемпионата Англии, судя по всему, уже в скором времени будут проводиться при пустых трибунах.

Также приостановлен регулярный чемпионат НБА — в Лиге коронавирусом заразился игрок Юты Джаз Руди Гобер. Кроме того, под вопросом проведение Ролан Гаррос в Париже и ряда Гран-при в Формуле 1.

По всему миру коронавирусом COVID-19 были заражены более 100 тысяч людей, что привело к смерти более трех тысяч людей.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.
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