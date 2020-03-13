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"Уже не станет звездой": Красюк - о перспективах Деревянченко

"Уже не станет звездой": Красюк - о перспективах Деревянченко
11:37 Сегодня Телеграф Хспорт Фото: Instagram

Новости спорта:Александр Красюк оценил шансы украинских боксеров на то, чтобы стать звездами бокса.

Украинский промоутер Александр Красюк оценил шансы украинских боксеров на то, чтобы стать звездами бокса.

Красюк считает, что шансы сохраняет Денис Беринчик, в отличие от недавнего претендента на пояс чемпиона мира Сергея Деревянченко.

«Деревянченко получил всего лишь пять миллионов за последний бой. А сколько таких боев он еще проведет? Вопрос в этом. Он очень крутой боксер. Реально монстр. Но он не сможет стать звездой. Потому что он сейчас уже в таком возрасте, что он должен был стать звездой. Но стать звездой очень непросто. Намного легче стать чемпионом», — заявил промоутер.

«Если взять 100 боксеров, то из них 5-10 процентов имеют потенциал стать чемпионами мира. Мы говорим не просто о каких-то боксерах, а о лучших. И из них 10 могут стать чемпионами. И из этих 10 один-два имеют потенциал стать звездой».

«Усик стал звездой. В Украине, наверное, еще до меня, когда выиграл Олимпийские игры. Наше сотрудничество лишь усилило его узнаваемость».

«У Беринчика есть потенциал стать звездой. Не знаю, сможет ли осилить в мировом масштабе, но в Украине есть потенциал».

В октябре прошлого года Деревянченко потерпел второе поражение в профессиональной карьере, уступив Геннадию Головкину титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.

Беринчик в феврале успешно защитил титул интернационального чемпиона WBO в бою с аргентинцем Эктором Эдгардо Сармиенто.

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Бокс, Новости бокса, Александр Красюк.
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