"Уже не станет звездой": Красюк - о перспективах Деревянченко

Украинский промоутер Александр Красюк оценил шансы украинских боксеров на то, чтобы стать звездами бокса.
Красюк считает, что шансы сохраняет Денис Беринчик, в отличие от недавнего претендента на пояс чемпиона мира Сергея Деревянченко.
«Деревянченко получил всего лишь пять миллионов за последний бой. А сколько таких боев он еще проведет? Вопрос в этом. Он очень крутой боксер. Реально монстр. Но он не сможет стать звездой. Потому что он сейчас уже в таком возрасте, что он должен был стать звездой. Но стать звездой очень непросто. Намного легче стать чемпионом», — заявил промоутер.
«Если взять 100 боксеров, то из них 5-10 процентов имеют потенциал стать чемпионами мира. Мы говорим не просто о каких-то боксерах, а о лучших. И из них 10 могут стать чемпионами. И из этих 10 один-два имеют потенциал стать звездой».
«Усик стал звездой. В Украине, наверное, еще до меня, когда выиграл Олимпийские игры. Наше сотрудничество лишь усилило его узнаваемость».
«У Беринчика есть потенциал стать звездой. Не знаю, сможет ли осилить в мировом масштабе, но в Украине есть потенциал».
В октябре прошлого года Деревянченко потерпел второе поражение в профессиональной карьере, уступив Геннадию Головкину титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.
Беринчик в феврале успешно защитил титул интернационального чемпиона WBO в бою с аргентинцем Эктором Эдгардо Сармиенто.