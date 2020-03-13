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Усик высказался о британской публике

Усик высказался о британской публике
14:19 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Александр Усик объяснил, за что любит британскую публику.

Украинский супертяжеловес Александр Усик проведет бой против Дерека Чисоры. Поединок состоится в Лондоне 23 мая.

Боксер заявил, что Лондон - особенное для него место и что очень любит британскую публику за то, что она разбирается в боксе, а поэтому поддерживает, даже если ты не местный.

"Для меня Лондон - очень необычное, запоминающееся место. Мне нравится сюда возвращаться. Я очень хочу съездить в олимпийскую деревню, потому что я все хорошо там помню.

Первый раз я боксировал в Великобритании в 2008 году на чемпионате Европы. Второй раз- в Йорк-холле в 2013 году. Это были "Украинские Атаманы". Еще раз я выступал здесь на Олимпиаде. Ну и четвертый раз - это бой с Тони Беллью.

Мне очень нравится эта публика, которая находится здесь, потому что она очень хорошо разбирается в боксе. Неважно, кто ты и откуда. Если ты показываешь хороший бокс, то они тебя поддерживают, даже если ты не местный боксер. Это круто. Это манит, когда ты приезжаешь, и тебя здесь ждут", - заявил Усик в интервью YouTube-каналу Matchroom Boxing.

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Дерек Чисора, Бокс, Новости бокса, Александр Усик.
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