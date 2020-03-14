Скандального американского боксера арестовали за вождение в нетрезвом виде

Новости спорта:Эдриену Бронеру грозит штраф в размере 1 тысячи долларов.

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Эдриен Бронер угодил в очередной скандал.

Бывший боксер задержан полицией за вождение в нетрезвом виде, сообщает TMZ. По информации источника, инцидент произошел в пятницу вечером в Майами, штат Флорида.

Бронера остановили полицейские, после чего доставили его в ближайший участок. Сейчас Эдриен находится под стражей, ему грозит штраф в размере 1 тысячи долларов.

Напомним, что это не первая скандальная ситуация с участием Бронера. Недавно американец устроил дебош на церемонии взвешивания Уайлдера и Фьюри.