Бой украинского супертяжа Сиренко отменили

Новости спорта:Вечер бокса в немецком Карлсруэ отменили из-за коронавируса.

Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко не проведет свой бой с Джонни Мюллером в назначенный срок из-за коронавируса. Об этом боксер написал на своей странице в Facebook.

Пока неизвестно, когда поединок украинца и южноафриканца пройдет. Боксеры должны были драться в немецком Карлсруэ 28 марта.

"Ситуация не из приятных, но сейчас главное - здоровье всех людей. Я находился в хорошей форме, завершал подготовку, кемп был отличный. Спасибо за это моей команде и спарринг-партнерам. Я не скучаю, немного отдохну и снова в зал - тяжело тренироваться ради достижения цели", - заявил Сиренко.

Отметим, что Сиренко сразится с Мюллером за титул WBC Asia, который сейчас вакантный.

Напомним, в своем предыдущем бою в октябре прошлого года украинец победил итальянца Ивана Ди Берардино, завоевав пояс чемпиона Eurasian Boxing Parliament.