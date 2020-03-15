Промоутер Фьюри отреагировал на информацию о попытке скрыть допинг Тайсона

Новости спорта:Фрэнк Уоррен назвал обнародованную информацию о Тайсоне Фьюри необоснованной.

Промоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен высказался о недавнем заявлении фермера о том, что ему предлагали деньги за сокрытие допинга бокесра.

Уоррен опровергает информацию фермера, при этом уточняет, что на тот момент не занимался делами Фьюри.

"В то время я не вел дела Тайсона. Эти обвинения - абсолютно необоснованные и клеветнические. Мы с вами говорим о мужчине, который признался, что является лгуном.

Тайсон когда-нибудь говорил с ним? А кто из членов его команды разговаривал с этим человеком? Вы полагаетесь на слова лжеца. Ведь непонятно, когда он врал: тогда или сейчас? Этот мужчина был готов дать ложные свидетельские показания", - заявил Фрэнк Уоррен изданию Daily Mail.