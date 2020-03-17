Экс-участник "Украинских атаманов" погиб в автокатастрофе (Фото)

Новости спорта:Жизнь Дмитрия Лисового трагически оборвалась.

Украинский боксер Дмитрий Лисовой погиб в результате автокатастрофы, сообщает Федерация бокса Украины. ФБУ не сообщает о деталях происшествия.

По информации dtp.kiev.ua, Audi на высокой скорости протаранил Daewoo, нарушивший правила проезда перекрестков.

В результате аварии 22-летний водитель и 24-летний пассажир Daewoo погибли на месте происшествия.

Водитель Audi попал в больницу.

Как сообщает групgа dtp.kiev.ua в Фейсбук Ауди ехал на очень большой скорости.

Дмитрий Лисовой был многократным призером чемпионатов Украины по боксу в весовой категории до 91 кг, а также выступал за боксерский клуб «Украинские атаманы».