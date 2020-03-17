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Экс-участник "Украинских атаманов" погиб в автокатастрофе (Фото)

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Экс-участник "Украинских атаманов" погиб в автокатастрофе (Фото)
20:00 Сегодня Телеграф Футбол Фото: Фейсбук

Новости спорта:Жизнь Дмитрия Лисового трагически оборвалась.

Украинский боксер Дмитрий Лисовой погиб в результате автокатастрофы, сообщает Федерация бокса Украины. ФБУ не сообщает о деталях происшествия.

По информации dtp.kiev.ua, Audi на высокой скорости протаранил Daewoo, нарушивший правила проезда перекрестков.

В результате аварии 22-летний водитель и 24-летний пассажир Daewoo погибли на месте происшествия.

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Водитель Audi попал в больницу.

Как сообщает групgа dtp.kiev.ua в Фейсбук Ауди ехал на очень большой скорости.

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Дмитрий Лисовой был многократным призером чемпионатов Украины по боксу в весовой категории до 91 кг, а также выступал за боксерский клуб «Украинские атаманы».

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Бокс, ФБУ, Украинские атаманы, Новости спорта, Дмитрий Лисовой.
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