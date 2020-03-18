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Бокс. Александр Гвоздик планировал вернуться на ринг в андеркарте боя Василий Ломаченко - Теофимо Лопес

Бокс. Александр Гвоздик планировал вернуться на ринг в андеркарте боя Василий Ломаченко - Теофимо Лопес
09:43 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Украинский боксер Александр Гвоздик должен был вернуться в ринг в андеркарде боя Ломаченко - Лопес.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик должен был вернуться в ринг в андеркарде боя между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом.

Украинец признался, что планировал провести поединок с американцем Джесси Хартом, но в связи с пандемией коронавируса их встреча сорвалась.

"Изначально был план провести бой на карде шоу Ломаченко — Лопес 30 мая. Однако из-за коронавируса сейчас этот вечер под вопросом и мой бой в том числе".

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"Top Rank отменили сейчас все вчера на март и апрель, поэтому не только у меня непонятно с будущим поединком, а вообще ничего не ясно по нынешним шоу в США".

"В соперники, кстати, планировался Джесси Харт, но теперь это уже неактуально", — заявил Гвоздик.

Последний бой Гвоздик провел в октябре прошлого года. Украинец проиграл россиянину Артуру Бетербиеву техническим нокаутом в 11-м раунде и потерял чемпионский пояс по версии WBC в полутяжелом весе.

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Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.
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