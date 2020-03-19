Александр Гвоздик сделал свой прогноз на бой Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса

Новости спорта:Украинский боксер Александр Гвоздик рассказал, с чем связано вызывающее поведение Теофимо Лопеса.

Экс-чемпион в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик прокомментировал бой Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса, отметив, что в этом поединке есть интрига, которой не было в других боях украинца.

"Встречают ведь по одежке, вот Лопес и делает себе классный имидж. Однако для Васи это опасный бой ведь Лопес может и ударить. Впрочем, считаю, что Ломаченко его просто разберет, в бою с ним Теофимо не будет таким, каким он был в предыдущих боях. Ведь там ему соперники позволяли делать многое, Вася такого не позволит.

"В США есть много людей, которые верят в его победу. Плюс Top Rank подогревает интерес словами про новое поколение, которым как бы является Лопес, другими моментами. Я не думаю, что они так делают, потому что свято верят в победу Лопеса, они это делают просто потому, что знают зачем.

Например, в предыдущих боях Ломаченко с Кэмпбеллом или с Кроллой я интриги не видел, а здесь она присутствует", - рассказал Гвоздик в интервью Luckypunch.net.