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Промоутер дал прогноз на бой Фьюри - Джошуа

Промоутер дал прогноз на бой Фьюри - Джошуа
19:47 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Фрэнк Уоррен прокомментировал возможный бой Тайсона Фьюри с Энтони Джошуа.

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по боксу по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, прокомментировал выступление мексиканца Энди Руиса в реванше против Энтони Джошуа.

"Джошуа оказался на вершине славы, а затем уехал в Нью-Йорк, и это был полный провал. Энтони отвоевал свой титул обратно и сделал это в хорошем стиле, потому что он усердно тренировался, выбрал правильную тактику на бой, был в хорошей форме. Однако выступление Руиса в ответном бою было просто позорным. Парень выглядел так, будто тренировался в своей кладовой.

Мы знаем, что у Энди быстрые руки, но у него не было ног в том бою, это сыграло на руку Энтони. Тайсон Фьюри — великий образец разоблачения слабостей людей, и для меня в вероятном поединке моего подопечного с Джошуа есть только один победитель", — цитирует Уоррена BoxingScene.

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Напомним, что у Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа есть запланированные поединки на лето 2020 года. Фьюри предстоит в третий раз выйти на бой против Деонтея Уайлдера, а Энтони необходимо сразиться с обязательным претендентом Кубратом Пулевым, если данные бои не будут отменены из-за коронавируса

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Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Новости бокса, Фрэнк Уоррен, Энди Руис.
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