Бой Джошуа - Пулев отменили из-за коронавируса

Новости спорта:Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

Титульный поединок боксёров тяжёлого веса обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO британца Энтони Джошуа и болгарина Кубрата Пулева, изначально запланированный на 20 июня, не состоится по причине пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Пулев.

При этом, по словам спортсмена, не исключено, что поединок с Джошуа может состояться в конце года, если позволит ситуация.

"Проведение поединка 20 июня невозможно из-за эпидемии коронавируса, несмотря на то что я к нему готов. Вероятно, бой состоится позднее, ближе к концу года", — сказал Пулев в интервью телеканалу BTV.

Напомним, из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.