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Майки Гарсия: Ломаченко победит Лопеса решением судей

Майки Гарсия: Ломаченко победит Лопеса решением судей
13:33 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта:Майки Гарсия прокомментировал грядущий большой бой в легком весе.

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия склоняется к тому, что чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко победит решением судей в объединительном поединке чемпиона IBF Теофимо Лопеса, но ожидает, что это будет достаточно сложный для Ломаченко бой.

Ранее появлялись сообщения, что этот бой может состояться 30 мая, однако в связи с текущей ситуацией с повальной отменой и переносом боев из-за пандемии коронавируса неизвестно, когда он будет назначен.

"Я думаю, что это вероятно будет самый сложный поединок Ломаченко со времен боя с Линаресом, — сказал Гарсия в интервью Fighthype. — Это будет более сложный бой, потому что Теофимо очень хорош, он физически силен, он крупный, быстрый и все остальное. Ломаченко в легком весе не совсем тот, что он был в первом легком или еще ниже".

Ломаченко вернулся в Украину

"Думаю шансы Теофимо выше, чем полагает публика, но я все равно склоняюсь к победе Ломаченко решением судей. Не думаю, что Ломаченко сможет потрясти Теофимо, но я определенно не исключаю того, что Теофимо может потрясти Ломаченко. Я полагаю, что Ломаченко победит решением, но не буду удивлен, если Теофимо потрясет его и победит досрочно".

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Майки Гарсия, Теофимо Лопес.
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