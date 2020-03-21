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Соперника Постола изолировали в зале, чтобы он не заболел перед боем

Соперника Постола изолировали в зале, чтобы он не заболел перед боем
13:28 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Боксерский поединок Рамирес - Постол должен состояться 9 мая в США.

Американский чемпион мира в первом полусреднем весе по версиям WBC и WBO Хосе Карлос Рамирес (25-0-0, 17 КО) готовится к своему следующему бою против украинца Виктора Постола (31-2-0, 12 КО) в изоляции в зале. Всех других боксеров зала тренер Роберт Гарсия отправил домой.

"Сейчас я сказал всем, чтобы они находились дома. Ученики не приходят в спортзал, ведь отменены любые турниры. Поэтому я сказал им оставаться дома.

Я надеюсь, что Хосе все же будет драться, поэтому хочу чтобы он тренировался один и никого не было в спортзале", — сказал Роберт Гарсия.

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Напомним, изначально бой Постола и Рамиреса должен был состояться в Китае 1 февраля, однако из-за коронавируса поединок перенесли на 9 мая в США.

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Бокс, Новости бокса, Коронавирус, Виктор Постол, Хосе Карлос Рамирес, Рамирес - Постол.
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