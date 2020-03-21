Хирн придумал, как сохранить вечера бокса в Британии

Новости спорта:Пока предложение готовиться только для Великобритании.

Британский промоутер Эдди Хирн придумал способ, как сохранить вечера бокса в Великобритании, и не остаться без заработка.

Как рассказал журналист Sports Illustrated Крис Манникс, Хирн хочет ежедневно показывать онлайн боксерские шоу, организовывая встречи молодых проспектов. Это позволит таким боксерам зарабатывать, не простаивать и привлечь к себе аудиторию.

В ближайшее время Хирн намерен получить на это разрешение Британского боксерского совета (ВВВоС). Ожидается, что вердикт будет вынесен уже в начале апреля.

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