Хирн придумал, как сохранить вечера бокса в Британии

Британский промоутер Эдди Хирн придумал способ, как сохранить вечера бокса в Великобритании, и не остаться без заработка.
Как рассказал журналист Sports Illustrated Крис Манникс, Хирн хочет ежедневно показывать онлайн боксерские шоу, организовывая встречи молодых проспектов. Это позволит таким боксерам зарабатывать, не простаивать и привлечь к себе аудиторию.
В ближайшее время Хирн намерен получить на это разрешение Британского боксерского совета (ВВВоС). Ожидается, что вердикт будет вынесен уже в начале апреля.