Майк Тайсон поспарринговался с собакой (Видео)

Легенда супертяжелого веса и всего бокса Майк Тайсон не скучает на пенсии.
Из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса, бывший боксер много времени проводит дома, уделяя больше внимания своим близким и домашним животным.
Майк у себя на кухне устроил дружеский спарринг со своим псом.
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Что делает карантин. @miketyson побоксировал на кухне с собакой А как вы проводите время дома❓ #мировойбокс #тайсон #каратин #коронавирус #лакипанчнет #worldboxing #tyson #coronavirus #luckypunchnet