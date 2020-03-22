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Майк Тайсон поспарринговался с собакой (Видео)
02:14 Сегодня Телеграф 2sportnews.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Легенда бокса устроил шоу со своим псом на кухне.

Легенда супертяжелого веса и всего бокса Майк Тайсон не скучает на пенсии.

Из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса, бывший боксер много времени проводит дома, уделяя больше внимания своим близким и домашним животным.

Майк у себя на кухне устроил дружеский спарринг со своим псом.

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IBF, WBC, WBO, IBO, Новости спорта, Новости бокса, Майк Тайсон.
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