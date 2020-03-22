Майк Тайсон поспарринговался с собакой (Видео)

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Что делает карантин. @miketyson побоксировал на кухне с собакой А как вы проводите время дома❓ #мировойбокс #тайсон #каратин #коронавирус #лакипанчнет #worldboxing #tyson #coronavirus #luckypunchnet

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