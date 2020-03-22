Экс-чемпион мира: Я бы побил Головкина

Новости спорта:Карл Фроч сделал смелое заявление.

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч считает, что в годы профессиональной карьеры ему удалось бы побить действующего чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина.

"Мы пытались договориться о бое. Но к тому моменту я не боксировал уже год, его команда пыталась меня убедить провести поединок в промежуточном весе.

Мне было бы трудно вернуться даже во второй средний вес, так что в итоге мы не договорились.

Думаю, я победил бы Головкина. Я слишком большой и мощный для него. Могу ошибаться, мы никогда не узнаем этого, но, думаю, победил бы. Многие бы сказали, что я заблуждаюсь, и утверждали, что я проиграл бы Головкину.

Кто-то считает, что он пробил бы меня своей мощью и остановил. Но я никогда не проигрывал досрочно. Дважды оказывался в нокдауне, но поднимался и побеждал. Мне кажется, Головкин проиграл бы мне досрочно. У меня бы получилось его потрясти", — приводит слова британца BoxingScene.