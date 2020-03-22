Скачать
Воскресенье, 22.03.2020
COVID-19 и футбол: список зараженных коронавирусом футболистов
COVID-19 и футбол: список зараженных коронавирусом футболистов
Украинец Яремчук попал в топ-10 бомбардирских трио в Европе
Украинец Яремчук попал в топ-10 бомбардирских трио в Европе
Организаторы Олимпиады-2020 уже начали готовиться к переносу Игр
Организаторы Олимпиады-2020 уже начали готовиться к переносу Игр
Киевское Динамо продлило карантин (Фото)
Киевское Динамо продлило карантин (Фото)

Экс-чемпион мира: Я бы побил Головкина

Экс-чемпион мира: Я бы побил Головкина
14:55 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Карл Фроч сделал смелое заявление.

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч считает, что в годы профессиональной карьеры ему удалось бы побить действующего чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина.

"Мы пытались договориться о бое. Но к тому моменту я не боксировал уже год, его команда пыталась меня убедить провести поединок в промежуточном весе.

Мне было бы трудно вернуться даже во второй средний вес, так что в итоге мы не договорились.

Эррол Спенс пообещал супербой с Кроуфордом

Думаю, я победил бы Головкина. Я слишком большой и мощный для него. Могу ошибаться, мы никогда не узнаем этого, но, думаю, победил бы. Многие бы сказали, что я заблуждаюсь, и утверждали, что я проиграл бы Головкину.

Кто-то считает, что он пробил бы меня своей мощью и остановил. Но я никогда не проигрывал досрочно. Дважды оказывался в нокдауне, но поднимался и побеждал. Мне кажется, Головкин проиграл бы мне досрочно. У меня бы получилось его потрясти", — приводит слова британца BoxingScene.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Геннадий Головкин, Сауль Альварес, Карл Фроч, Новости спорта, Новости бокса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Легендарный капитан Милана заболел на коронавирус
02 Звездный игрок Ювентуса заболел коронавирусом
03 От коронавируса умер бывший президент Реала
04 Известный боксер пошутил, что у его друзей коронавирус, и их сняли с рейса
05 Левандовски пожертвовал один миллион евро на борьбу с коронавирусом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь