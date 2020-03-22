Бой Фьюри - Уайлдер 3 под вопросом

Новости спорта:Коронавирус вмешался в планы организаторов.

Ожидалось, что третий бой Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер состоится летом, как и было прописано в контракте, однако пандемия коронавируса не позволит организовать поединок.

Один из промоутеров, Фрэнк Уоррен, не верит в том, что летом в США можно будет провести этот бой.

"Я очень сомневаюсь, что бой пройдет в июле, как планировалось ранее, или летом. Очень сомневаюсь. В США сейчас большой кризис, и договориться невозможно", - сказал Уоррен.

Скорее всего, пострадают и бои в Англии, в том числе с участием Александра Усика.