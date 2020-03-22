Тедди Атлас: Уайлдер не знает, как боксировать

Новости спорта:Тедди Атлас считает, что в реванше с Фьюри американец не показал ничего нового.

Именитый американский тренер Тедди Атлас заявил, что бывшему чемпиону мира в супертяжелом весе Деонтею Уайлдеру необходимо произвести изменения в своей команде.

"Я не исключаю, что Уайлдер повторит действия Тайсона Фьюри и поменяет тренера. Мне сложно говорить об этом, потому что я не хочу ни на кого давить. Но я в боксе уже 44 года. Смена тренера - одна из тех вещей, которые могут показать, что все будет иначе.

Зачем менять тренера? В реванше с Фьюри Уайлдер не показал ничего нового. И даже потрясающая мощь не помогла ему избежать поражения. Многие скажут: "Тедди, что ты несешь?". Я в курсе, что Уайлдер был чемпионом мира и провел десять защит, но он не знает, как боксировать. Он родился с мощным ударом, но теперь этого недостаточно", - приводит слова Атласа Boxing Scene.

Напомним, что в конце февраля Уайлдер уступил Фьюри свой пояс WBC. После этого американец активировал опцию реванша и третий бой соперников планируется 18 июля.