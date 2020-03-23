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"Оставьте старика в покое": Арум высказался о Пакьяо

"Оставьте старика в покое": Арум высказался о Пакьяо
09:19 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Менеджер высказался о бое филиппинца с Теренсом Кроуфордом.

Именитый американский промоутер Боб Арум поделился мнением о возможном поединке между чемпионом мира WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо и обладателем титула WBO Теренсом Кроуфордом.

"Пакьяо не хочет боксировать. Оставьте этого старика в покое. Он не планирует проводить бой с Кроуфордом. Он не хотел этого и тогда, еогда я был его промоутером.

Но не нужно искать в этом что-то плохое. В том, что Мэнни не будет боксировать с Теренсом, нет ничего позорного. Пакьяо не сможет составить конкуренцию в этом бою. Он все еще замечательный боксер, но Кроуфорд сильнее", - приводит слова Арума Boxing 24/7.

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Напомним, что последний бой Пакьяо состоялся в июле 2019 года, тогда филиппинец одержал победу над Китом Турманом.

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Бокс, Боб Арум, Мэнни Пакьяо, Новости бокса, Теренс Кроуфорд.
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