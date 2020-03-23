Чудеса баланса: Усик усложнил трюк Ломаченко с монетами (Видео)

Украинский супертяжеловес Александр Усик показал, чем занимается во время карантина.
Боксер снова продемонстрировал эффектный трюк с монетками. Однако на этот раз Усик усложнил фокус, выполнив его на шаткой доске.
Феерия Усика:
А вот и еще один невероятный трюк Усика! Сможешь повторить?
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Напомним, что Александр показывает этот трюк во второй раз. Изначально уловку с монетами исполнил Василий Ломаченко еще в 2017 году.
В своем следующем поединке Усик должен встретиться с британцем Дереком Чисорой. Поединок пройдет 23 мая в Лондоне.