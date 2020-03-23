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Чудеса баланса: Усик усложнил трюк Ломаченко с монетами (Видео)

Чудеса баланса: Усик усложнил трюк Ломаченко с монетами (Видео)
15:43 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Украинский боксер Александр Усик ведет активный образ жизни.

Украинский супертяжеловес Александр Усик показал, чем занимается во время карантина.

Боксер снова продемонстрировал эффектный трюк с монетками. Однако на этот раз Усик усложнил фокус, выполнив его на шаткой доске.

 Феерия Усика:

"Ради этого тренируюсь": Усик заговорил о боях с Джошуа и Фьюри

А вот и еще один невероятный трюк Усика! Сможешь повторить?

 
 
 
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Training moments #usykchisora #trainingcamp #ukraine

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

Напомним, что Александр показывает этот трюк во второй раз. Изначально уловку с монетами исполнил Василий Ломаченко еще в 2017 году.

В своем следующем поединке Усик должен встретиться с британцем Дереком Чисорой. Поединок пройдет 23 мая в Лондоне.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик.
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