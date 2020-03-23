Чудеса баланса: Усик усложнил трюк Ломаченко с монетами (Видео)

Новости спорта:Украинский боксер Александр Усик ведет активный образ жизни.

Украинский супертяжеловес Александр Усик показал, чем занимается во время карантина.

Боксер снова продемонстрировал эффектный трюк с монетками. Однако на этот раз Усик усложнил фокус, выполнив его на шаткой доске.

Феерия Усика:

А вот и еще один невероятный трюк Усика! Сможешь повторить?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Training moments #usykchisora #trainingcamp #ukraine Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa) 19 Мар 2020 в 5:34 PDT

Напомним, что Александр показывает этот трюк во второй раз. Изначально уловку с монетами исполнил Василий Ломаченко еще в 2017 году.

В своем следующем поединке Усик должен встретиться с британцем Дереком Чисорой. Поединок пройдет 23 мая в Лондоне.