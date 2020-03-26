Бывший соперник Владимира Кличко заразился коронавирусом и находится в коме

Новости спорта:Деррик Джефферсон находится в медикаментозной коме.

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Деррик Джефферсон заболел коронавирусом. Об этом сообщает Boxing Scene.

Американца госпитализировали в одну из больниц штата Мичиган. В данный момент Джефферсон находится в искусственной коме. Экс-боксера также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Несмотря на всю серьезность ситуации, родственники 52-летнего американца отмечают, что его состояние постепенно улучшается.

Напомним, что в 2001-м году Деррик Джефферсон провел титульный бой против чемпиона мира по версии WBO Владимира Кличко. Тогда американец уступил украинцу техническим нокаутом во втором раунде.