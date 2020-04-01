Бой Постол - Рамирес 9 мая отменен

Новости спорта:Боксерский бой Рамирес - Постол перенесен во второй раз.

Поединок между объединенным чемпионом мира по боксу в первом полусреднем весе американцем Хосе Карлосом Рамиресом и обязательным претендентом на пояс WBC украинцем Виктором Постолом во второй раз перенесен из-за коронавируса.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, тем не менее, заверил, что бой все равно состоится, несмотря ни на что, сообщает Boxing Scene.

"Это просто ужасно для Хосе Карлоса и Виктора. Они дважды начинали тренировочный лагерь, а их схватку дважды пришлось отменить. Но эти парни реальные профессионалы. И когда все это закончится, они подарят болельщикам просто невероятный перформанс. Бой состоится. Главное, чтобы ничто не угрожало безопасности спортсменов и болельщиков", - сказал Арум.

Первоначально Рамирес и Постол должны были встретиться 1 февраля в китайском Хайкоу, но из-за нарастания угрозы коронавируса бой отменили и перенесли во Фресно (Калифорния, США). Поединок должен был пройти 9 мая.

Добавим, что Хосе Карлос Рамирес выиграл на профи-ринге все свои 25 боев (17 - нокаутом), у Постола 31 победа (12 - нокаутом) и 2 поражения.