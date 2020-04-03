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Промоутер Ломаченко: Главная задача сейчас - победить коронавирус

Промоутер Ломаченко: Главная задача сейчас - победить коронавирус
13:32 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Промоутер назвал боксеров самыми большими жертвами пандемии.

Известный американский промоутер Боб Арум поделился мнением о пандемии коронавируса, из-за которой отменили или перенесли множество боксерских поединков.

"Я бы хотел предсказывать будущее, но у меня нет таких возможностей. Никто не знает, когда все это кончится. Главная задача сейчас - победить этот коронавирус, чтобы все вернулись к привычной жизни. Не хочу называть какие-то да, поскольку не имею представление о ситуации.

Как коронавирус влияет на боксеров? Нужно смотреть на эту пандемию как на потерю в карьерах бойцов. Они же не могут всю жизнь заниматься любимым делом. Это делают только промоутеры, которые способны болтать до скончания веков. А карьеры боксеров нельзя поставить на паузу, поэтому они теряют немало времени из-за всего этого", - цитирует Арума Boxing Scene.

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Напомним, что из-за коронавируса пришлось перенести множество боксерских поединков, в том числе бои украинцев Александра Усика и Василия Ломаченко.

 

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Бокс, Боб Арум, Новости бокса, Коронавирус.
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