Промоутер Ломаченко: Главная задача сейчас - победить коронавирус

Новости спорта:Промоутер назвал боксеров самыми большими жертвами пандемии.

Известный американский промоутер Боб Арум поделился мнением о пандемии коронавируса, из-за которой отменили или перенесли множество боксерских поединков.

"Я бы хотел предсказывать будущее, но у меня нет таких возможностей. Никто не знает, когда все это кончится. Главная задача сейчас - победить этот коронавирус, чтобы все вернулись к привычной жизни. Не хочу называть какие-то да, поскольку не имею представление о ситуации.

Как коронавирус влияет на боксеров? Нужно смотреть на эту пандемию как на потерю в карьерах бойцов. Они же не могут всю жизнь заниматься любимым делом. Это делают только промоутеры, которые способны болтать до скончания веков. А карьеры боксеров нельзя поставить на паузу, поэтому они теряют немало времени из-за всего этого", - цитирует Арума Boxing Scene.

Напомним, что из-за коронавируса пришлось перенести множество боксерских поединков, в том числе бои украинцев Александра Усика и Василия Ломаченко.