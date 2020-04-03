Усик: Не отчаиваемся, продолжаем трудиться

Новости спорта:Александр Усик подтвердил, что поединок перенесен на июль.

Украинский супертяжеловес Александр Усик рассказал, что его поединок с Дереком Чисорой перенесли и подтвердил слова своего промоутера о том, что новая дата боя будет в июле.

Боксер также отметил, что продолжает подготовку к встрече с британцем.

"Поединок, который планировался на 23 мая, перенесен на июль, вроде бы. Но даты еще нет в июле. Мы продолжаем тренироваться, готовиться, у нас продолжается спортивный карантин. Все хорошо, так бывает, друзья. Весь мир в такой ситуации, не отчаиваемся, продолжаем трудиться".

Могут ли отменить бой? Не знаю, не я его организовываю. Думаю, что нет, просто перенесут и все", - рассказал Усик в прямом эфире в Instagram.