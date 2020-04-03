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Пятница, 03.04.2020
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Официально: Бой Джошуа - Пулев перенесен

Официально: Бой Джошуа - Пулев перенесен
20:04 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Организаторы по-прежнему хотели бы провести мероприятие на стадионе Тоттенхэма.

Защита чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа против Кубрата Пулева не состоится 20 июня. Поединок перенесли из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте промоутерской компании Matchroom Boxing.

Организаторы будут изучать возможности для назначения новой даты, о которой сообщат позже. Также отмечается, что место проведения боя, которым был определен стадион Тоттенхэма, постараются сохранить.

Ранее Пулев рассказал, когда может состояться его бой с Джошуа.

Напомним, что поединок Александра Усика с Дереком Чисорой перенесли на июль.

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Бокс, Джошуа, Кубрат Пулев, Новости бокса, Энтони Джошуа - Кубрат Пулев.
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