Официально: Бой Джошуа - Пулев перенесен

Новости спорта:Организаторы по-прежнему хотели бы провести мероприятие на стадионе Тоттенхэма.

Защита чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа против Кубрата Пулева не состоится 20 июня. Поединок перенесли из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте промоутерской компании Matchroom Boxing.

Организаторы будут изучать возможности для назначения новой даты, о которой сообщат позже. Также отмечается, что место проведения боя, которым был определен стадион Тоттенхэма, постараются сохранить.

Ранее Пулев рассказал, когда может состояться его бой с Джошуа.

Напомним, что поединок Александра Усика с Дереком Чисорой перенесли на июль.