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Рацион чемпиона: как питается Александр Усик (Фото)

Рацион чемпиона: как питается Александр Усик (Фото)
11:02 Сегодня Телеграф Хспорт Фото: Instagram

Новости спорта:Украинский чемпион Александр Усик продолжает подготовку к бою против Дерека Чисоры.

Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) в прямом эфире Instagram сообщил, что находится в тренировочном лагере, где продолжает подготовку к поединку с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) в хэвивейте. По словам украинца, за последние две недели он набрал около 1,5-2,5 кг.

"Какой сейчас вес? Около 100 килограммов где-то, 101".

Усик также рассказал о своем рационе питания:

"Какой у меня рацион питания? Он у меня трехразовый, плюс мы еще подъедаем. Салатик ем. Кушаю такое (показывает на порцию салата и мяса, - прим.) два или три раза в день".

Напомним, раннее Усик подтвердил перенос боя с Чисорой на июль.

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Бокс, Рацион, Новости бокса, Александр Усик.
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