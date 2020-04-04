Рацион чемпиона: как питается Александр Усик (Фото)

Новости спорта:Украинский чемпион Александр Усик продолжает подготовку к бою против Дерека Чисоры.

Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) в прямом эфире Instagram сообщил, что находится в тренировочном лагере, где продолжает подготовку к поединку с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) в хэвивейте. По словам украинца, за последние две недели он набрал около 1,5-2,5 кг.

"Какой сейчас вес? Около 100 килограммов где-то, 101".

Усик также рассказал о своем рационе питания:

"Какой у меня рацион питания? Он у меня трехразовый, плюс мы еще подъедаем. Салатик ем. Кушаю такое (показывает на порцию салата и мяса, - прим.) два или три раза в день".

Напомним, раннее Усик подтвердил перенос боя с Чисорой на июль.