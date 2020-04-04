У известного боксера от коронавируса умер второй член семьи

Новости спорта:Энтони Ярд сообщил о потери в семье.

Британский боксер Энтони Ярд сообщил, что его бабушка скончалась от коронавируса.

Всего несколько дней назад он сообщил о смерти своего отца от этой болезни. Боксер вновь обратился к подписчикам с просьбой соблюдать рекомендованные меры для борьбы с распространением коронавируса.

"Это серьезно! — написал Ярд. — Люди по-прежнему без необходимости покидают свои дома. Я знаю, что есть разные мнения о COVID-19, и у меня есть свое мнение, но я знаю, что мнения не стоять того, чтобы рисковать своими и чужими жизнями. Просто оставайтесь дома".