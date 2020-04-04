Красюк рассказал, когда состоится следующий бой Усика

Новости спорта:Дерек Чисора остается приоритетным вариантом для ближайшего боя Усика.

Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, назвал ориентировочный срок поединка украинца с Дереком Чисорой, сообщает VideoBoxing.

"Относительно даты - она конкретная только на бумаге. 23 мая - это была конкретная дата, в конкретном месте, с конкретным соперником. Мы даже успели сделать пресс-конференцию. Сейчас мы не можем заглянуть в будущее, и если карантин продлится, то новая дата будет отходить все глубже.

Мы можем определить какую-то формальную дату. Предварительно это будет июль. Если все образуется с пандемией, то мы выйдем на дату и место уже в июле месяце.

Из всех высокорейтинговых боксеров именно Чисора является оптимальным вариантом. Он британец и очень популярный", - рассказал Красюк.

Напомним, бой Усика с Чисорой планировался на 23 мая в Лондоне. Поединок перенесли после того, как Британская комиссия по контролю за боксом запретила проводить бои в стране до конца мая из-за пандемии коронавируса.

Поединок с британцем станет для Александра вторым в супертяжелом весе. Дебютировал украинец в хэвивейте в октябре прошлого года, победив техническим нокаутом.