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Дочери Мейвезера грозит тюремный срок

Дочери Мейвезера грозит тюремный срок
09:40 Сегодня Телеграф Хспорт Фото: Twitter

Новости спорта:Черная полоса боксера в 2020 году продолжается.

Айанна Мейвезер, родная дочь бывшего чемпиона мира в пяти дивизионах Флойда Мейаезера, арестована за нападение на человека при отягчающих обстоятельствах, сообщает TMZ Sports.

У девушки возник конфликт с другой девушкой из-за рэп-исполнителя "YoungBoy Never Broke Again" (Кентрелл ДеСин Голден, - ред.).

Жертва и рэпер находились у него дома, а затем там появилась дочь Флойда, назвавшая себя невестой исполнителя. Айанна предложила гостье покинуть дом, но та отказалась.

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Затем между девушками началась драка, в ходе которой Мейвезер нанесла ранения двумя ножами, после чего жертву госпитализировали.

По словам обвиняемой, жертва, которую она ранее никогда не видела, ее провоцировала, схватив за волосы.

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Бокс, Новости бокса, Айанна Мейвезер, Флойд Мейаезер.
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