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Леннокс Льюис вспомнил свой бой с Кличко

Леннокс Льюис вспомнил свой бой с Кличко
13:47 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Леннокс Льюис признался, что не очень хотел встречи с украинцем.

Британский боксер Леннокс Льюис в интервью ringtv.com вспомнил свой последний бой в карьере против Виталия Кличко 21 июня 2003 года в Лос-Анджелесе.

"Я не был подготовлен должным образом, но мой тренер Эмануэль Стюард Мэнни и канал HBO настаивали на том бою.

Я должен был драться с Кирком Джонсоном, а потом все изменилось, но они сказали, что мы должны биться в этот день. В конце концов, я профессионал - чемпион - и это был 12-раундый поединок.

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Неважно, что Кличко был впереди по запискам судей после шести раундов. Ситуация в ринге меняется по ходу боя. У него было кровотечение, и он проиграл", - отметил Льюис.

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Виталий Кличко, Бокс, Леннокс Льюис, Новости бокса.
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