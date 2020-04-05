Леннокс Льюис вспомнил свой бой с Кличко

Новости спорта:Леннокс Льюис признался, что не очень хотел встречи с украинцем.

Британский боксер Леннокс Льюис в интервью ringtv.com вспомнил свой последний бой в карьере против Виталия Кличко 21 июня 2003 года в Лос-Анджелесе.

"Я не был подготовлен должным образом, но мой тренер Эмануэль Стюард Мэнни и канал HBO настаивали на том бою.

Я должен был драться с Кирком Джонсоном, а потом все изменилось, но они сказали, что мы должны биться в этот день. В конце концов, я профессионал - чемпион - и это был 12-раундый поединок.

Неважно, что Кличко был впереди по запискам судей после шести раундов. Ситуация в ринге меняется по ходу боя. У него было кровотечение, и он проиграл", - отметил Льюис.