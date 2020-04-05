Ломаченко усложнил свои отжимания на кольцах (Видео)

Новости спорта:Эгис Климас показал тренировку Василия Ломаченко.

32-летний украинский боксер Василий Ломаченко (14-1, 10 КО), чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC, продолжает готовиться к будущим поединкам.

Его менеджер, Эгис Климас, выложил в инстаграм видео, на котором Ломаченко отжимается от пола на кольцах, но во время отталкивания от пола еще и заводит их за спину.

Повторять подобный трюк точно не стоит, но посмотреть никто не запрещает.

Ранее Ломаченко уже отжимался на кольцах, но все было немного проще.