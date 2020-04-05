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Теренс Кроуфорд назвал четырех желанных соперников

Теренс Кроуфорд назвал четырех желанных соперников
17:50 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта:Теренс Кроуфорд прокомментировал возможный поединок с Келлом Бруком.

Чемпион WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд не стал категорически отказываться от возможного боя против экс-чемпиона мира в этом весе из Великобритании Келла Брука, но честно отметил, что он бы предпочел провести бой против другого соперника.

Недавно 33-летний Брук рассказал, что встречался с Кроуфордом и его промоутером Бобом Арумом в США, и они обсуждали проведение этого боя.

"Я назову четверых, — сказал Кроуфорд в интервью iFL TV. — Это Пакьяо, Эррол Спенс, Дэнни Гарсия и Кит Турман. Если мы не сможем получить бой с другими топовыми полусредневесами, и если это [бой с Бруком] будет бой, который нам нужно будет провести, тогда нам нужно будет его провести. Я видел его [Брука] на бое Уайлдер-Фьюри и я видел его в Нью-Йорке. Я просто сказал ему, что он понимает, что я его просто уничтожу, если мы встретимся на ринге. Он заинтересован в бое, и Боб Арум заинтересован в этом поединке. Что касается боя в Великобритании, я заставлю его приехать сюда в США, потому что я чемпион. Он должен приехать сюда".

Ранее Эррол Спенс пообещал супербой с Кроуфордом.

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Бокс, Новости бокса, Теренс Кроуфорд, Келл Брук.
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