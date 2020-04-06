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"Высокомерный подонок": Лопес "наехал" на Ломаченко

"Высокомерный подонок": Лопес "наехал" на Ломаченко
09:09 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Теофимо Лопес в очередной раз раскритиковал украинского чемпиона Василия Ломаченко.

Обладатель титула IBF в легком весе Теофимо Лопес в очередной раз раскритиковал украинского чемпиона Василия Ломаченко.

"Все слишком уважают Ломаченко. Или же боятся. Они почему-то боятся, когда он делает что-то неправильно. Не верите? Ну вот у Кемпбелла был хороший шанс его победить. Что он сделал? Проявил слишком много уважения. Он как-будто извинялся за каждый удар.

Да, Ломаченко - сильный боксер, и с такими соперниками выходят хорошие бои. Но он - высокомерный подонок. Ломаченко считает себя знаменитостью. Вот ты разговариваешь с ним, а он всем видом показывает, что ты не на его уровне. Я не привык кого-то выделять, все для меня равны", - заявил Лопес в интервью Youtube-каналу Gareth A Davies.

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Напомним, что Теофимо неоднократно оскорблял украинского боксера. Недавно американец заявил, что хочет надрать Василию задницу, а также назвал украинца "маленьким тираннозавром".

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.
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