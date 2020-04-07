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Ломаченко обратился к Теофимо Лопесу

Ломаченко обратился к Теофимо Лопесу
07:37 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Василий планирует завоевать пояс IBF в поединке с американцем.

Обладатель титулов WBO, WBA и WBC Franchise в легком весе Василий Ломаченко поделился ожиданием от боя с чемпионом IBF Теофимо Лопесом.

"Я действительно считаю, что Лопес - хороший боксер. Он молодой и голодный. Я хочу получить этот поединок, потому что он держит мой пояс IBF. Теофимо любит рассказывать о том, в каком раунде он закончит наш бой. Это хорошо, ведь он просто подогревает интерес.

Меня в этом поединке интересует то, как я буду смотреть в глаза Лопеса и его отца после боя. Будет крайне интересно увидеть их реакцию", - заявил украинец в интервью Top Rank.

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Напомним, что бой между Ломаченко и Лопесом должен был состояться 30 мая, но из-за пандемии коронавируса WBO запретила проведение мероприятий до 1 июня.

Ранее Теофимо в очередной раз оскорбил украинского чемпиона, назвав его "высокомерным подонком".

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.
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