Теофимо Лопес уже наметил себе новых соперников

Новости спорта:Теофимо Лопес хочет подняться в первый полусредний вес.

Чемпион мира по версии IBF в легком весе (до 61,235 кг) Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) поделился планами на будущее, назвав соперников, с которыми хотел бы сразится после боя против украинца Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

"Сначала будет бой с Ломаченко. Дальше, возможно, с Джошем Тейлором и Хосе Рамиресом. Или же с Ломаченко, Девином Хэйни и Хосе Рамиресом. Готов драться с любым из этих парней.

Я не знаю, выставят ли Тейлора на бой против меня, но мне кажется, что это случится. Я не вижу причин, почему мы не можем подраться. Компания Top Rank подписала Тейлора и, может, немного его поддержит. Думаю, что его взяли ради боя с Рамиресом. Я съем их всех", – сказал Лопес.

Отметим, что Джош Тейлор владеет двумя основными поясами в первом полусреднем весе (до 63,503 кг), еще двумя титулами в этом дивизионе обладает Хосе Рамирес. И только Девин Хэйни является перспективным бойцом легкого веса.