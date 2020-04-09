Философия Усика: что движет человеком

Новости спорта:Александр Усик порассуждал о человеческой сущности.

Украинский супертяж Александр Усик поделился своим мнением о том, что движет человеком в достижении чего-либо.

"Мне кажется, что у всех людей, если взять детские воспоминания, была движущая сила. Для того, чтобы достигать чего-то, что-то должно тобой двигать. Тобой должна двигать доброта, любовь.

Вообще, нет плохих людей в мире. Есть просто плохие поступки. Человек – это образ Создателя, он всегда хороший. Но вот эти поступки, которые сидят в хорошем теле, не позволят человеку добиться больших результатов. Если есть червяк внутри, высоты в жизни не жди", - сказал боксер.

Ранее Усик обратился к своим хейтерам.

Напомним, что украинец в следующем поединке встретится с Дереком Чисорой. Бой должен был состояться 23 мая, но из-за пандемии коронавируса его перенесли. Предварительно поединок Усик-Чисора пройдет в июле.