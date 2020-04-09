Хейни вернули чемпионский пояс в вече Ломаченко

Новости спорта:Американскому боксеру Хейни вернули звание чемпиона WBC в легком весе.

Американского боксера легкого веса Девина Хейни восстановили в звании чемпиона мира по версии WBC. До этого он находился в статусе "чемпиона в отпуске".

Об этом сообщил президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман, передает Tribuna.com.

Девин Хейни освободил пояс чемпиона в ноябре 2019 года из-за травмы плеча, которую получил в поединке с доминиканцем Альфредо Сантьяго. Тогда организация присвоила ему статус "чемпиона в отпуске". Он имел право провести бой за титул сразу после возвращения, но поединок перенесли из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что в легком дивизионе выступает украинский боксер Василий Ломаченко, который является "франчайзинговым чемпионом" WBC.