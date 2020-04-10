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Флойд Мейвезер решил стать тренером

Флойд Мейвезер решил стать тренером
12:08 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Американец будет стараться становиться своим подопечным лучше.

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях, легендарный американец Флойд Мейвезер-младший решил попробовать себя в качестве тренера, о чем сообщил в своем Instagram.

Это мой первый день работы с моим 14-летним племянником, до этого не занимавшегося боксом, и второй раз, когда я надел "лапы".

Я имел невероятных тренеров, среди которых были и мои отец с дядей. В связи с недавней кончиной Роджера я почувствовал желание стать для окружающих тем, кем они были для меня на протяжении всей боксерской карьеры.

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Пока я лишь новичок в этом, поскольку всегда был по ту сторону "лап". Настоящий тренер хочет получить лучшее от своего бойца и толкает его за пределы его возможностей.

Моей целью стало помогать другим становиться лучшей версией себя и идти по жизни с уверенностью. Я хочу оставить своей след и позволить людям увидеть свой потенциал", - написал Мейвезер.

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Бокс, Флойд Мейвезер, Новости бокса.
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