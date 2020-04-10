WBC раздумывает над ситуацией с Хейни

Новости спорта:Маурисио Сулейман прокомментировал ситуацию с Девином Хейни.

Глава WBC Маурисио Сулейман решил дополнительно прокомментировать ситуацию относительно чемпиона WBC "в отпуске" в легком весе Девина Хейни в связи с появившимся сообщениями о том, что организация восстановит Хейни в качестве полноценного чемпиона. По словам Сулеймана, Хейни направил официальный запрос об этом, но никакого решения пока не принято, и ситуация еще будет рассматриваться организацией.

Напомним, что из-за травмы в ноябре прошлого года Хейни стал "чемпионом в отпуске", и WBC назначил бой за вакантный титул между Люком Кэмпбеллом и Хавьером Фортуной, который должен был состояться в апреле, но был отложен из-за коронавируса.

"Мы получили письмо от Хейни и запросили медицинское подтверждение [возможности выступать на ринге], — цитирует Сулеймана ESPN. — Когда мы его получим, WBC рассмотрит этот вопрос и оценит дальнейшие действия. Бой Кэмпбелл-Фортуна был назначен, и контракт был подписан на 17 апреля. Поэтому нам надо всесторонне рассмотреть этот вопрос".

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