Скачать
Пятница, 10.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Книга Коби Брайанта стала лучшим бестселлером в США
Книга Коби Брайанта стала лучшим бестселлером в США
"Нам позвонили сверху": Уайт отменил UFC 249 из-за коронавируса
"Нам позвонили сверху": Уайт отменил UFC 249 из-за коронавируса
Баскетболист Михайлюк допустил получение гражданства США
Баскетболист Михайлюк допустил получение гражданства США
Евробаскет-2021 перенесен на год
Евробаскет-2021 перенесен на год

WBC раздумывает над ситуацией с Хейни

WBC раздумывает над ситуацией с Хейни
13:40 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта:Маурисио Сулейман прокомментировал ситуацию с Девином Хейни.

Глава WBC Маурисио Сулейман решил дополнительно прокомментировать ситуацию относительно чемпиона WBC "в отпуске" в легком весе Девина Хейни в связи с появившимся сообщениями о том, что организация восстановит Хейни в качестве полноценного чемпиона. По словам Сулеймана, Хейни направил официальный запрос об этом, но никакого решения пока не принято, и ситуация еще будет рассматриваться организацией.

Напомним, что из-за травмы в ноябре прошлого года Хейни стал "чемпионом в отпуске", и WBC назначил бой за вакантный титул между Люком Кэмпбеллом и Хавьером Фортуной, который должен был состояться в апреле, но был отложен из-за коронавируса.

"Мы получили письмо от Хейни и запросили медицинское подтверждение [возможности выступать на ринге], — цитирует Сулеймана ESPN. — Когда мы его получим, WBC рассмотрит этот вопрос и оценит дальнейшие действия. Бой Кэмпбелл-Фортуна был назначен, и контракт был подписан на 17 апреля. Поэтому нам надо всесторонне рассмотреть этот вопрос".

Ранее сообщалось, что Майк Тайсон выразил мнение, что бойцы ММА получают незаслуженно мало денег.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Маурисио Сулейман, Девин Хэйни.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик пристыдил всех, кто критиковал учительницу математики за ошибку в онлайн-уроке
02 Победительница юниорского Уимблдона снялась обнаженной (Фото)
03 Основные изменения правил футбола (список)
04 "Никогда не подружимся": Бетербиев пролил свет на отношения с Биволом
05 Трансферная стоимость Месси рекордно упала
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь